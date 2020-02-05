Снежный барс показался фотографу, который искал его 10 лет

Когда несколько часов сидишь тихо, не двигаясь, боишься дышать, начинаешь слышать даже самое легкое дуновение ветра. Но он появился совершенно бесшумно, словно из-под земли.

«Поскребы» и «задиры»

По образованию Михаил Вершинин агроном, сейчас ему 62 года. Всю молодость Михаил посвятил спорту - семикратный чемпион СССР по скалолазанию. Потом, в 90-е и «нулевые» увлекся фотографией. С тех пор снимает дикую природу – создает календари, альбомы, продает. Любимое хобби давно стало смыслом жизни. Поначалу Михаил снимал пейзажи Ергаков и Красноярских Столбов. А после многочисленных поездок по стране и за рубеж, решил: снимать надо там, где живешь. Так и появилась идея проекта «Дикий мир от Монголии до Северной Земли», посвященного природе и редким животным.

Фото: Михаил ВЕРШИНИН

- Я всю жизнь в скалолазании, - спортивные навыки помогали мне добираться до самых удаленных мест, - поясняет Вершинин, - и там работать.

За щелчком объектива - множество редких, уникальных кадров, кроме одного...

- Никак не исполнялась мечта - снять ирбиса, снежного барса, - рассказывает фотограф. - С 2010 года я его выслеживал. Мне помогали инспекторы и сотрудники заповедников, где я бывал. Сначала в Саяно-Шушенском заповеднике, потом в Туве. Долгое время не везло. В Туве (заповедник «Убсунурская котловина») очень много ходили по его следам, но так и не смогли «поймать». Снежный барс – ночной хищник, днем его трудно встретить. За это время изучил все повадки, характер! Они у него самые что ни на есть кошачьи. Этот хищник метит территорию, оставляет «поскребы» и «задиры». Если вы наблюдали за кошкой, иногда она становится и скребет задними лапами, - такие же следы, «поскребы» на снегу, на своей тропе оставляет снежный барс, - поясняет Вершинин. – А «задиры» они оставляют в основном на деревьях – следы когтей и свой запах. У них даже язык свой есть: они с помощью этих «задиров» общаются. Говорят друг другу, например: «Это мое место» или «Я самец, ищу самку» или наоборот. Но кто не знает следов, пройдет мимо.

Фото: Михаил ВЕРШИНИН

За долгие годы Михаил научился этому языку – теперь «читает» следы барса. Смеется, что и сам уже стал обладать звериным чутьем.

Любопытные барсята

В 2017-м Вершинину, казалось, улыбнулась удача. Зимой в Туве с одним из инспекторов заповедника «Убсунурская котловина» ходили по следам барса, который уходил далеко в ущелье. Решили оставить рюкзаки. А когда вернулись…

Фото: Михаил ВЕРШИНИН

- Увидели следы двух барсят, не поверите, они оттащили рюкзак на три метра! - говорит фотограф. – Им, судя по следам, около года. Это значит, что мать была где-то рядом. Она начинает отпускать котят от себя в два-три года.

Фото: Михаил ВЕРШИНИН

Барсята в лагере навели свои порядки: потревожили рюкзак, наследили - в общем, любопытничали. И надо сказать, очень удивили Вершинина. Ему в тот момент показалось: вот она, надежда – значит, удастся сделать «тот самый» кадр. Но больше ни барсята, ни их мать поблизости не появлялись.

«Появился, как из-под земли»

После нового года, прямо на новогодних каникулах, Михаил решил предпринять еще один марш-бросок в поисках снежного барса. На этот раз отправился в Монголию.

Фото: Михаил ВЕРШИНИН

- Это особо охраняемая природная территория в Монголии, входящая в Убсунурский бассейн. Там насчет снежного барса порядки очень жесткие. Попался на браконьерстве или ставишь петлю – штраф несколько миллионов тугриков (1 миллион тугриков = 23, 3 миллиона рублей – прим.Ред.) и колония до 7 лет. Поэтому барсам в Монголии полегче живется, безопаснее – им боятся вредить. Охотиться категорически нельзя вообще, даже на козерогов – они, кстати, основная кормовая база для ирбисов. Я рассчитал, где он может проходить, поставил маскировочную палатку, сидел в «засидке» по 10 часов – все, чтобы выследить его. Температура была -25-30 градусов. Просто в фотоловушки, установленные в заповедниках, ирбисы попадаются не так уж и редко, конечно, но это другое.

Фото: Михаил ВЕРШИНИН

Как выдержать на таком морозе 10 часов, практически не двигаясь? В «засидке» особенно позу менять нельзя, иначе потеряешь обзор и можешь упустить ирбиса. Прошмыгнет – не заметишь. В «морозные» экспедиции Михаил берет с собой стельки с электроподогревом и такую же безрукавку – они запитаны от автомобильного аккумулятора, тепла хватает на три дня. И конечно, утепляется по полной программе – снаряжения и опыта достаточно, да и спортивная подготовка помогает. Аппаратура у Михаила профессиональная: дорогой длиннофокусный объектив с 12-кратным увеличением,- специально, чтобы снимать диких животных на больших расстояниях, не приближаясь к ним.

Фото: Михаил ВЕРШИНИН

В Монголии поддержку оказали и сотрудники заповедника – познакомили с местностью, показали места возможного появления снежного барса, помогли установить маскировочную палатку. Выделили юрту, вечером разжигали в ней очаг, кормили традиционными монгольскими блюдами - становилось тепло и даже жарко.

- Когда сидишь в тишине, не издавая звуков, начинаешь чутко слышать: где ветка хрустнула, где птица пролетела. 12 января ждал ирбиса с самого утра, и он появился около двух часов дня. Бесшумно, как из-под земли, молодой самец. Метрах в 50 от маскировочной палатки появился, ближе не подошел – часа три пробыл рядом. Вел себя спокойно, опасности не чувствовал от меня. «Засидку» я изначально старался делать с подветренной стороны, но ветер в течение дня меняется. А у ирбиса очень острое обоняние и зрение, поэтому, думаю, он меня видел, почувствовал. На следующий день он тоже пришел – полтора часа был… Ирбиса еще важно заметить: он может, к примеру, залечь на полчаса, не двигаясь – если сразу его не увидел, можешь пропустить вообще. Вот так сбылась моя мечта.

Фото: Михаил ВЕРШИНИН

В планах у Михаила теперь – снимать моржей на севере Красноярского края, эти фото тоже станут частью его большого проекта.

СПРАВКА «КП»

Снежный барс, он же – ирбис и снежный леопард относится к исчезающим видам животных. Во всех странах мира, где обитает, снежный барс занесен в Красную книгу. В нашей стране, по данным на 2003 год, оставалось порядка 200 особей ирбиса. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) на весну 2019 года, доказанная численность ирбисов в России – 64 особи, куда входят и 16 котят в 9 выводках.