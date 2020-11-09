Красноярский театр кукол готовится представить зрителям новые работы

Сейчас в театре активно идут репетиции, готовятся новые постановки.

В театральную жизнь Красноярска пандемия внесла свои коррективы. При этом накануне Нового года Красноярский театр планирует порадовать своих зрителей новыми спектаклями. Сейчас в театре активно идут репетиции, готовятся новые постановки.

Первой в череде событий стала премьера от режиссера Екатерины Ложкиной-Белевич, которая поставила на сцене театра прекрасный спектакль по известной народной сказке «Лиса и Заяц». В декабре запланирована еще одна – «Серебряное копытце» режиссера Кирилла Смирнова.

Кроме того театр участвует в конкурсной программе III Международного Большого Детского Фестиваля со спектаклем «Я – кулак. Я – А-Н-Н-А» и до 11 ноября эту постановку можно посмотреть на сайте фестиваля.

В новогодние и рождественские дни традиционно запланирована интересная насыщенная программа с театрализованными представлениями и новогодней елкой, украшенной дизайнерскими игрушками, выполненными с теплотой руками мастеров театра. В новогодней афише можно будет увидеть, как премьерные спектакли этого года «Лиса и Заяц» и «Серебряное копытце», так и уже полюбившиеся детям «Щелкунчик», «Теремок». В новогодние дни в рамках программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» слабовидящие и незрячие зрители смогут увидеть спектакль «Щелкунчик» с тифлокомментированием.

«Мы готовимся устроить настоящий новогодний праздник для наших зрителей. Очень верим, что они успешно воплотятся, не смотря на пандемию, которая внесла свои коррективы в нашу работу, - рассказала Татьяна Попова, директор Красноярского театра кукол. – Интересные события ждут красноярцев и в 2021 году. Запланирована постановка спектакля «Самые добрые в мире» по одноименной повести шведских детских авторов Ульфа Нильсона и Эвы Эриксон – режиссер Юлия Каландаришвили, а также «Сказки для тех, кто еще не вырос» по мотивам рассказов Э. Ионеско питерского режиссера - Светланы Озерской. Мы надеемся, что состоятся и гастроли к нам Санкт-Петербургского Большого театра кукол и Пензенского областного театра «Кукольный дом». Они станут большим театральным событием для многих зрителей».

Кроме этого, ценителей театрального искусства театр кукол порадует работами Александра Янушкевича, Руслана Кудашова и Сергея Иванникова, которые являются признанными мастерами сцены.

В свою очередь театр планирует дать гастроли в самых северных территориях края – в Норильске, Талнахе, Кайркане, Дудинке, Игарке и Туруханске.