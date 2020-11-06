В Красноярске откроют пять детсадов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске готовятся открыть пять детских садов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Развитие инфраструктуры отрасли образования находится на особом контроле мэра Красноярска Сергея Еремина. Только за последние три года в городе было построено и выкуплено у застройщика 11 детских садов для более чем 2 500 дошколят.

В прошлом году в Красноярске приступили к строительству еще пяти учреждений в рамках нацпроекта «Демография». Сегодня детские сады находятся на завершающем этапе.

В детском саду на улице Стасовой, 50М на 270 мест заканчивается благоустройство территории и монтаж малых архитектурных форм. Также завершается отделка здания. Готовность составляет 86%. Сад на Норильской,60 на 300 мест готов на 81%. В процессе отделочные и электромонтажные работы, благоустройство территории.

В строящихся дошкольных учреждениях Советского района также идет отделка помещений и благоустройство. Детский садик на 78 Добровольческой Бригады, 27 на 300 мест готов на 76%, а садик на 190 мест на улице Мате Залки, 11Б на 95%.

В Ленинском районе на улице Волгоградская,2А заканчивается строительство детского сада на 270 мест. Сейчас активно ведется внутренняя отделка помещений. Благоустройство территории и озеленение готовы уже на 90%, высажено более 500 саженцев деревьев и кустарников: ели, березы, клены, сирень, чубушник. Также выполнено обустройство более 7000 квадратных метров газона. Игровые площадки уже оборудованы малыми архитектурными формами, заканчивается монтаж теневых навесов. Готовность составляет 93%. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в ноябре этого года.

В планах на 2021 год — строительство двух детских садов: на улице Омская в Железнодорожном районе на 270 мест и в Академгородке на 300 мест. Также проектом бюджета города в следующем году предусмотрен выкуп двух детских садов в Советском районе.

Напомним, в октябре началось строительство дошкольного учреждения в микрорайоне «Тихие зори» на 270 мест. Это первый детский сад в развивающемся жилом районе. На сегодняшний день там ведутся работы по устройству фундамента. Объект введут в эксплуатацию в 2021 году.