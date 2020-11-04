Росздравнадзор проверит красноярскую больницу из-за отказа в госпитализации пациента с сильным поражением легких

36-летний Александр ранее никогда серьезно не болел Фото: личный архив

Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко проверит основания отказа в госпитализации пациента с сильным поражением легких в БСМП Красноярска. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Напомним, жительница Красноярска Марина Пешкова опубликовала своем instagram открытое письмо о том, как пыталась спасти своего мужа. Женщина пожаловалась, что его состояние сильно ухудшилось 30 октября: температура не спадала 12 дней, несмотря на прием антибиотиков. Врач «скорой» сказал, что ситуация серьезная и нужна госпитализация. Больного привезли в БСМП, но там ему выписали амбулаторное лечение. В ответ Марина вызвала полицию прямо в больницу, а после написала то самое письмо, разослав его, куда можно и нельзя.

Тест на ковид оказался положительным Фото: личный архив

«…Полиция приехала, попыталась получить объяснение от заведующего отделением, но что был дан ответ: уходите вон, мест нет, умирайте дома».

В больнице рассказали, что показаний для госпитализации 36-летнего Александра Пешкова не было.

- Мужчине дали рекомендации по лечению, отправили домой с просьбой соблюдать все меры предосторожности, - рассказала Ирина Сидорова, представитель БСМП. - И напомнили – если состояние будет ухудшаться, снова обратиться за медпомощью.

Марина же говорит, что анализ на ковид у мужа оказался положительный, подтвердился диагноз – двусторонняя пневмония.

- Муж сейчас лежит в 20 больнице, - сообщила она «Комсомольской правде» - Красноярск. - Его капают, ставят уколы в живот. Лечащий врач говорит, что еще пару дней и ему бы пришлось гной откачивать с помощью зонда. Мокрота уже была с кровью, потому что капилляры не выдерживали уже нагрузку на легкие. Такого беспредела, как в БСМП я больше не видела нигде.

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