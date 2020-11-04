В национальном парке «Красноярские Столбы» временно закроют Восточный вход для посетителей

На участке возле восточного входа будет работать тяжелая техника Фото: vk.com/zapovednikstolby

В национальный парк «Красноярские Столбы» 4 и 5 ноября нельзя будет попасть через Восточный вход. В эти дни на участке от улицы Базайская до Гранитного карьера будет работать тяжелая техника. В планах – выровнять дорожное полотно и завершить работы по благоустройству парковки на прилегающей территории.

- Просьба отнестись с пониманием и дать возможность рабочим завершить финальную стадию благоустроительных работ на сопредельной территории, - это просьба дирекции нацпарка.

Как альтернатива - посетить «Центральные Столбы». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, теперь теплые туалеты на Перевале для всех посетителей бесплатные, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер и масочного режима.

Добавим, что красноярцы больше всего переживают за судьбу родника. Они высказывают свои опасения в соцсетях.

«Что-то мне такое благоустройство не по нраву».

«Бедный ручеек».

«Переделано там капитально все!».

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