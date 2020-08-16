Воду из родника возле восточного входа красноярских «Столбов» разрешили набирать по расписанию

Воду из источника можно будет набирать по понедельникам
Фото: Мария ЛЕНЦ
Воду из родника возле восточного входа национального парка «Красноярские Столбы» разрешили набирать по расписанию. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе администрации города.
Напомним, подход к роднику временно ограничили из-за работ по благоустройству территории, прилегающей к восточному входу, которые проводит КГКУ «Туристский информационный центр Красноярского края».
Но из этого родника набирают воду десятки жителей. Поэтому было принято решение открывать доступ к роднику один раз в неделю.
Люди смогут набрать воду по понедельникам с 08.00 до 13.00 часов.
Ограничения продлятся до 30 сентября.
Организаторы работ уже принесли извинения за временные неудобства. Но иного варианта нет. Зато источник после ремонта станет доступней и безопасней. Согласно проекту благоустройства, на пути к природному роднику появятся деревянные настилы.