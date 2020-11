Изучаем программу Красноярской книжной ярмарки: куда записаться заранее?

Сцена из спектакля "Последний поклон-инверсия". Фото группы театра "Сибирячок" Вконтакте.

Самая насыщенная часть программы КРЯКК-2020, которая в этом году впервые пройдет в онлайн-режиме, - детская. На каждый мастер-класс смогут попасть всего 15-20 участников. Причем, режим онлайн предполагает, что записываться смогут жители всей стран, то есть конкуренция за каждое место возрастает. Событий в детской программе много, на сайте ярмарки можно и нужно успеть выбрать самое интересное!

Также ограничено количество мест и на театральную программу. Рассказываем, на какие спектакли нужно успеть зарегистрироваться.

CLOUDME 18+

Онлайн-перформанс CLOUDME — это сеанс «цифрового обнажения» в zoom. Перформер предоставляет одному из зрителей полный доступ к своему компьютеру. Как далеко зайдет человек, получивший власть там, где сегодня сосредоточена вся жизнь — от рабочих файлов и счетов до личных архивов сокровенных дневниковых записей, — зависит лишь от его выбора. Отношения между перформером, управляющим и зрителями, комментирующими происходящее, конструируют модель современного общества, поднимая вопросы об этических нормах и границах допустимого в цифровой реальности.

04 ноября 2020, 19:00 МСК (23:00 КРСК)

Для просмотра спектакля требуется предварительная регистрация. Количество билетов ограничено — мероприятие рассчитано на 90 гостей.

I DONT WANT TO SEE THIS. ИМПРЕСАРИО 18+

Шоу-тренинг I don’t want to see this (я не хочу это видеть) основан на конфиденциальной обучающей презентации компании Facebook, опубликованной в газете The Guardian после утечки информации в 2017 году.

Инструкторы zoom-тренинга ставят вопросы о градациях «оскорбительного контента», границах неприемлемого и о том, как цензура узурпированной морали становится страшнее любой государственной цензуры.

04 ноября 2020, 17:00 МСК (21:00 КРСК)

Для просмотра спектакля требуется предварительная регистрация. Количество билетов ограничено — мероприятие рассчитано на 400 гостей.

«ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН-ИНВЕРСИЯ» 10+

Смотрим спектакль музейного театра «Сибирячок» – победитель грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании – 2019» Фонда Михаила Прохорова на #крякк2020

Повесть «Последний поклон» – произведение Виктора Петровича Астафьева о его деревенском детстве, о самой большой трагедии в жизни в связи с потерей мамы и о самой большой любви к бабушке – верному другу и помощнику в разных жизненных историях и ситуациях.

05 ноября 2020, 15:00 МСК (19:00 КРСК)

Встреча с создателями спектакля и онлайн-показ в записи

Напомним, Красноярская ярмарка книжной культуры проходит 4 и 5 ноября на сайте kryakk.ru.com

Инициатором и организатором этого культурного фестиваля традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова.

И также традиционно принимает участие в ярмарке «Комсомольская правда». Только 2 дня, 4 и 5 ноября в интернет-магазине kp124.ru будет скидка на все 14% по промокоду КряКК-20.