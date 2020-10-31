Житель Красноярска опоздал на самолет и устроил в кемеровском аэропорту истерику Фото: Мария ЛЕНЦ

Некрасиво повел себя житель Красноярска в аэропорту Кемерово. Устроил, говоря официальным языком, мелкое хулиганство. А по факту – самую настоящую истерику. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. 27-летний пассажир опоздал регистрацию на самолет, вылетающий в Красноярск. Требовал провести его на борт воздушного судна, хотя ему говорила, что посадка уже завершена и трап убрали от самолета.

Когда понял, что никто у него на поводу не пойдет, тут же стал требовать назад деньги за билет. Громко и нецензурно выражался в адрес работников воздушного транспорта. А те просто вызвали линейную полицию. Нарушителя спокойствия доставили в дежурную часть, составили на него протокол об административном правонарушении (по ч. 1 ст. 20.1 КоАП). За мелкое хулиганство законодательством установлено наказание в виде административного штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.