Подебоширил от души: в столице Хакасии задержали любителя пьяной езды

В столице Хакасии задержали любителя пьяной езды Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии сотрудники дорожной полиции задержали любителя пьяной езды. Пришлось применить физическую силу, потому что гражданин устроил дебош. Как все было, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

Накануне в три часа ночи наряд дорожно-патрульной полиции остановил «Тойоту Пробокс», которая ехала по улице Пушника с неисправными передними фарами. Подошли к салону, заглянули внутрь – а там водитель перебрался на сидение пассажира и делает вид, что крепко спит. Заперся изнутри и открывать добровольно не собирался. Пришлось разбить стекло со стороны водителя, вытащить его из салона и пересадить в патрульную машину. При этом он изловчился и разбил локтем заднее правое стекло.

Поскольку документов у мужчины не было, его привезли в дежурную часть полиции. Там он снова проявил себя. При проверке на аппарате для установления личности «Папилон» он ударом головы разбил экран. Как оказалось, это был житель села Кайбалы Алтайского района 1985 года рождения.

Освидетельствование на месте доказало состояние алкогольного опьянения. А в базе высветилась информация, что мужчина в сентябре 2017 года уже лишался прав за вождение в нетрезвом виде, тогда его лишили прав на 28 месяцев. В 2018 году его вновь задержали подшофе, лишили прав на 34 месяца. А сейчас буйному автолюбителю грозит уже уголовная статья.