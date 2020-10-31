В Красноярском крае 16-летний лже-минер пытался произвести впечатление на девушку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вычислили очередного лже-минера. Им оказался 16-летний подросток из Нижнеингашского района. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступил анонимный звонок от неизвестного. Он сообщил о минировании одного из административных зданий в поселке Нижняя пойма.

На место прибыли силовики, обследовали все здание от подвала до крыши. Никакого взрывного устройства и вообще предметов, представляющих опасность для людей, не нашли. Зато «автора» переполоха вычислили на раз – за несколько часов. Молодой человек признался, что таким образом он хотел привлечь внимание девушки.

- В отношении подозреваемого дознавателями ОМВД России по Нижнеингашскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - прокомментировали в полиции.