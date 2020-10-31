В Красноярске не планируют сокращать количество автобусов из-за коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске не планируется сокращение количества автобусов из-за коронавируса. Об этом сообщает департамент транспорта. И поясняет, почему об этом зашла речь. В том, что в городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация, этого невозможно скрыть. За последние 2 недели пассажиропоток на городских маршрутах снова упал – многие перешли на дистанционное обучение и работу. Автобусы зачастую ездят полупустыми. Но сокращать их нельзя в интересах остальных горожан.

- Мы приняли решение не снижать количество подвижного состава на линии, чтобы сохранить короткие интервалы в часы пик, - добавил начальник отдела организации перевозок департамента транспорта Игорь Манченко.

Добавим, что с 27 октября постановлением главного санитарного врача Российской Федерации на всей территории страны введен обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей. Дептранспорта совместно с сотрудниками полиции и представителями Общественной палаты продолжает проверки соблюдения масочного режима в автобусах и троллейбусах. Всего за время пандемии было проведено более 1200 таких рейдов, проверено более 2600 автобусов, троллейбусов и трамваев.

- Большинство пассажиров понимают необходимость использования средств индивидуальной защиты. Однако все равно находятся ковид-диссиденты, которые отказываются носить защитную маску в общественном транспорте. Из-за таких пассажиров нередко возникают конфликты вплоть до вызова полиции и срыва рейсов, - рассказал Игорь Манченко.