В Канске двухлетний малыш в пижаме сбежал из садика и едва не пострадал от бродячих собак

В Канске двухлетний малыш в пижаме сбежал из садика Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧП в одном из детских садов Канска: двухлетний ребенок сбежал из детского садика и едва не пострадал от бродячих собак. Если бы не молодая женщина, которая совершенно случайно оказалась неподалеку, быть беде. Информация появилась в местных СМИ, после чего прокуратура начала проверку этого вопиющего случая.

Что предварительно известно по этому ЧП. Был сончас, видимо, поэтому ребенок находился в пижаме. По недосмотру воспитателей он выбежал из здания, пробежал по двору к калитке, отворил ее и вышел, оказавшись на улице. Неподалеку стояли мусорные баки, возле которых бегала стая собак. Завидев малыша, они окружили его.

Испуганный плач ребенка услышала жительница многоэтажки, она стояла у подъезда. Громко закричала на собак, потом подхватила ребенка и принесла его назад в детский сад. А что же воспитатели? По словам Екатерины, так зовут спасительницу, они почти не отреагировали на это. Вроде как: «ну убежал и убежал, что такого?» И, похоже, даже не собирались сообщать об этом руководству. Но мама ребенка намерена призвать к ответу нерадивых воспитателей.

Подробности инцидента выясняются.