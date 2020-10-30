Россети завершили масштабную подготовку энергообъектов к зиме. Фото: Россети Сибирь

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все регионы в зоне присутствия энергокомпании прошли период подготовки с опережением графиков, в полном объёме выполнили намеченные мероприятия по обеспечению надежного функционирования сетей. Об этом глава «Россетей» Павел Ливинский сообщил Министру энергетики РФ Александру Новаку и Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву.

В 2020 году на реализацию ремонтной программы по филиалу Россети Сибирь - «Красноярскэнерго» направлено 643 миллионов рублей. На текущую дату освоено уже порядка 662 миллионов рублей или 103% от годового плана.

За это время красноярские энергетики провели серьезную работу. Выполнен капитальный ремонт более 4,7 тысяч километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, отремонтировано 938 единиц оборудования подстанций 35-110 кВ, 422 трансформаторных подстанций 6-10 кВ.

Генеральный директор компании Павел Ливинский. Фото: Россети Сибирь

Проведена расчистка 2269 га трасс воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности, в том числе для расширения охранных зон ЛЭП. Подразделения укомплектованы необходимой автомобильной и спецтехникой, обеспечена полная готовность персонала к аварийно-восстановительным работам.

Подготовлено 44 резервных источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) для обеспечения резервного электроснабжения потребителей, медицинских учреждений и социальных объектов во время возможных технологических нарушений.

В целом на ремонтную программу по всем сибирским регионам энергокомпании направлено 3,5 миллиардов рублей. В объеме прямых затрат это на 2 % больше прошлогодних показателей.