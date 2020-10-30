Не отдавайте черных котов: красноярские зоозащитники опасаются за судьбу животных накануне Хэллоуина

Красноярские зоозащитники опасаются за судьбу животных накануне Хэллоуина Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские зоозащитники опасаются за судьбу собак и кошек с черным окрасом. Впереди праздник Хэллоуин, в нашей стране у него поклонников немного, да и отмечают его чисто формально – костюмными вечеринками. И однако находятся любители «черной магии», которые приносят черных животных в жертву. После праздника на улицах и в заброшенных зданиях нередко обнаруживают трупы черных кошек и реже собак – сатанисты используют домашних животных в своих ритуалах – пишет «ТВК Красноярск», цитируя защитников животных.

- Волонтерам в преддверии этого праздника поступали звонки. При более тщательном опросе люди не могли объяснить для чего им нужно животное. Они хотели приехать и забрать животное прямо сейчас. Когда им говорили, что нужно оставлять паспортные данные и, что волонтеры будут отслеживать судьбу животного, то люди бросали трубку», – отмечают в «Альянсе защитников животных».