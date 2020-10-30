Александр Усс: Бюджет Красноярского края на 2021 год будет социальным

Приоритеты бюджета: финансирование национальных проектов и социальных направлений Фото: Мария ЛЕНЦ

В проекте бюджета Красноярского края на 2021 год доходная часть составляет 259,2 млрд рублей, расходы – 273,9 млрд рублей, дефицит – 14,7 млрд рублей.

- Конечно, бюджет сейчас не тот, что был в прошлом году. В прошлом году все показатели были самыми лучшими за всю новейшую историю – может быть, за двадцать или более лет. По характеристикам бюджета Красноярский край входил в первую пятерку. Бюджет будет порядка 250-260 миллиардов. Мы займем, и ничего в этом страшного нет. Параметры бюджета нам позволяют себя чувствовать вполне уверенно, – прокомментировал глава края Александр Усс. – Что касается направления, то бюджет всегда был и будет социальным. Я хочу напомнить, что почти половина жителей нашего Красноярского края имеет возможность получать разные формы социальной поддержки.

Приоритетным будет финансирование национальных проектов «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и различных социальных направлений. Для семей с детьми предусмотрено несколько видов поддержки: ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также на третьих и последующих детей, организацию бесплатного горячего питания в младших классах. Также в проекте бюджета на 2021 год запланированы дополнительно 4,7 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы.

Как сообщили в пресс-службе министерства финансов края, 19 ноября проект бюджета рассмотрят в первом чтении, а на 26 ноября запланированы публичные слушания.