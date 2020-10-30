На севере Красноярского края завершилась пассажирская речная навигация. Фото: пресс-служба администрации Таймыра

На севере Красноярского края завершилась пассажирская навигация. Теплоходы на Енисее, Хатанге и их притокам – самый доступный вид транспорта для таймырских поселков. Всего за сезон было выполнено 251 рейсов, на которых перевезено 8 196 пассажиров.

Все лето по Енисею курсировали теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4», а по Хатанге – «Таймыр» и «Логата». В помощь жителя Диксона – «Станислав Гуменюк».

Поскольку транспортные расходы в северных территориях довольно велики, бюджету приходится частично финансировать затраты. Иначе билеты будут дорогие и многих местным жителям они станут попросту недоступны. В этом году из бюджета Таймыра на эти цели было выделено 36,9 миллионов рублей.

Добавим, что в этом сезоне из Красноярска в Дудинку и обратно было сделано 40 рейсов на теплоходах Александр Матросов и Валерий Чкалов, рассказали в пресс-службе администрации Таймырского муниципального района. Правда, не уточнили, пассажирские это рейсы или туристические.