Когда закончится коронавирус: Александр Усс дал прогноз по окончанию пандемии в Красноярске

Во время пандемии лучше не посещать места массового скопления людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края дал прогноз по окончанию пандемии коронавирусной инфекции.

- Наши аналитики – у нас отличная аналитическая служба, которая состоит из коллег из медуниверситета – говорят о том, что спада не будет, скорее всего, до первой половины следующего года, то есть это февраль и март, - сказал глава региона.

В течение этого времени возможны выходы на плато, но резкого отступления заболевания ждать не стоит. Прогнозы аналитической службы по динамике распространения коронавируса, сделанные в марте текущего года, совпадают с фактическими показателями заболеваемости на сегодняшний день, сообщили в пресс-центре правительства края.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор подписал несколько указов, касающихся мер по дополнительному сдерживаю пандемии:

- предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленные форматы работы,

- людям из группы риска в возрасте 65+ рекомендовано оставаться дома,

- прекращена работа предприятий общественного питания с 23 часов до 7 утра,

- гражданам рекомендовано носить средства индивидуальной защиты (маски, респираторы) при любом выходе на улицу, воздерживаться от посещения многолюдных мест, использовать возможности дистанционной покупки и доставки товаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые ограничения из-за коронавируса в Красноярске с 24 октября 2020: ночной общепит закрывается, везде – только в масках

Новые ограничения из-за коронавируса вводятся в Красноярске и крае с субботы 24 октября 2020 года. Губернатор Александр Усс подписал документ о дополнительных мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (подробнее).