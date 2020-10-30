Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Когда закончится коронавирус: Александр Усс дал прогноз по окончанию пандемии в Красноярске

В ближайшие месяцы спада заболевания не будет
Полина КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Во время пандемии лучше не посещать места массового скопления людей

Во время пандемии лучше не посещать места массового скопления людей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края дал прогноз по окончанию пандемии коронавирусной инфекции.

- Наши аналитики – у нас отличная аналитическая служба, которая состоит из коллег из медуниверситета – говорят о том, что спада не будет, скорее всего, до первой половины следующего года, то есть это февраль и март, - сказал глава региона.

В течение этого времени возможны выходы на плато, но резкого отступления заболевания ждать не стоит. Прогнозы аналитической службы по динамике распространения коронавируса, сделанные в марте текущего года, совпадают с фактическими показателями заболеваемости на сегодняшний день, сообщили в пресс-центре правительства края.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор подписал несколько указов, касающихся мер по дополнительному сдерживаю пандемии:

- предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленные форматы работы,

- людям из группы риска в возрасте 65+ рекомендовано оставаться дома,

- прекращена работа предприятий общественного питания с 23 часов до 7 утра,

- гражданам рекомендовано носить средства индивидуальной защиты (маски, респираторы) при любом выходе на улицу, воздерживаться от посещения многолюдных мест, использовать возможности дистанционной покупки и доставки товаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые ограничения из-за коронавируса в Красноярске с 24 октября 2020: ночной общепит закрывается, везде – только в масках

Новые ограничения из-за коронавируса вводятся в Красноярске и крае с субботы 24 октября 2020 года. Губернатор Александр Усс подписал документ о дополнительных мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (подробнее).

Коронавирус в Красноярске 2020: последние новости