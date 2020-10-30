Медиков из районов могут направить в Красноярск и города края для борьбы с коронавирусом

Скорая помощь в Красноярске работает с большой нагрузкой Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край продолжает входить в десятку регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Ежедневно заболевших регистрируется в два раза больше, чем в начале сентября.

По количественным показателям ситуация в крае выглядит благополучнее, чем у соседей - в Новосибирске, Кемерово, Республике Алтай. Но, как отметил губернатор края Александр Усс, «успокаивать нас это не должно», так как положение сложное.

- Эксперты и специалисты, не только у нас в крае, но и во всем мире, говорили о второй волне. Она, к сожалению, пришла, - сказал Александр Усс. – Но у нас накоплен серьезный опыт, мы понимаем течение болезни, течение самой пандемии, у нас достаточно высокая техническая оснащенность больниц. В частности, сегодня в крае имеется более тысячи ИВЛ, есть достаточно широкий спектр медикаментов. Мы постоянно наращиваем коечный фонд. У нас с большой нагрузкой работает скорая помощь.

Как сообщили в пресс-центре правительства края, чтобы разгрузить медиков, руководство региона рассматривает возможность прикомандирования врачей из некоторых районов, где положение дел относительно стабильное, в Красноярск и другие крупные города края.

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В Красноярске открывается еще один инфекционный госпиталь для больных с коронавирусом. Под него перепрофилируют краевой офтальмологический центр, рядом с краевой клинической больницей. По информации краевого министерства здравоохранения, там готовят 180 дополнительных коек. Это необходимо, чтобы помочь трем основным «ковидным» госпиталям справляться с потоком тяжелых пациентов. Напомним, сейчас таких госпиталей в Красноярске три – при краевой больнице, 20-й больнице и БСМП (подробнее).

Красноярский край вошел в число регионов с «пограничным» количеством коек для коронавирусных пациентов

Красноярский край вошел, скажем так, в число регионов с «пограничными» показателями. Как рассказали в пресс-службе краевого минздрава, на понедельник 26 октября в крае развернуто 4 771 койко-мест для инфекционных больных. Из них в Красноярске 2 755. Занятость коечного фонда 89,6%. В ближайшее время количество мест будет увеличено. Ведется работа по подготовке дополнительных инфекционных коек (180) на базе Красноярского краевой офтальмологической клинической больницы (подробнее).

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Что происходит сейчас: показатели по суточному заболеванию день ото дня бьют рекорды – 200, 250 человек за сутки. На сегодня 27 октября – уже 277 человек. Для сравнения на 27 августа – 113 человек, 25 сентября – 102 человека. Это цифры – по краю, а если говорить про Красноярск, здесь зафиксировано с начала пандемии около 10,5 тысяч заболевших. И каждый день прибавляется от 60 до 70 человек (подробнее).