В Красноярске в глазном центре открывают инфекционный госпиталь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открывается еще один инфекционный госпиталь для больных с коронавирусом. Под него перепрофилируют краевой офтальмологический центр, рядом с краевой клинической больницей. По информации краевого министерства здравоохранения, там готовят 180 дополнительных коек. Это необходимо, чтобы помочь трем основным «ковидным» госпиталям справляться с потоком тяжелых пациентов. Напомним, сейчас таких госпиталей в Красноярске три – при краевой больнице, 20-й больнице и БСМП.

Добавим, что дополнительный прием пациентов ведут в родильном доме №1, в госпитале ветеранов на Вильского, в межрайонной клинической больнице №4, в Сибирском клиническом центра ФМБА и в студенческом общежитии на Рокоссовского.

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