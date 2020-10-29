В Дивногорске убившим своего друга дали 29 лет на двоих Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дивногорске суд на основе представленных доказательств признал виновными двух местных жителей в убийстве, которое произошло в мате 2019 года. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Установлено, что двое осужденных, одному – 29 лет, второму 38 – пришли в гости к своему 46-летнему приятелю. Они изначально договаривались, что устроят застолье с алкоголем. В какой-то момент между ними произошла ссора. Осужденные набросились на хозяина дома. Били жестоко, не сдерживаясь: руками, ногами, табуретом. Потом схватили ножи и зарезали его насмерть. Мужчина скончался на месте.

- Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 15 лет 1 месяца и 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, судом удовлетворены, заявленные потерпевшей стороной иски о взыскании с каждого из подсудимых материального и морального вреда в сумме 1 миллиона рублей, - прокомментировали приговор в краевом следкоме.