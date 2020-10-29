В Красноярске водители «скорых» просят открыть им шлагбаумы во дворах

В Красноярске водители «скорых» просят открыть им шлагбаумы на дворах Фото: Мария ЛЕНЦ

«Почему «скорую» приходится ждать три дня?» - такой настрой витает в социальных сетях. Красноярцы возмущаются и жалуются, что не могут дождаться неотложку в экстренных случаях, винят врачей в том, что те ничего не успевают. А между тем, не каждому приходит в голову облегчить работу медикам, которые в последние недели и так перегружены в разы.

В редакцию «ТВК Красноярск» обратились водители машин скорой помощи. Они рассказывают, что попасть во дворы города с каждым разом становится все сложнее из-за закрытых шлагбаумов. Особенно проблематично все стало сейчас. Заехать во двор бывает невозможно, поэтому пока врач пройдет к нужному подъезду с тяжелым саквояжем, пока вернется обратно, а порой и вместе с пациентом – теряется время.

Хуже этого могут быть дворы, куда нельзя даже войти без магнитного ключа. Люди берегутся от маньяков, а по факту лишают себя помощи в экстренных случаях.

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Казалось бы, за полгода, которые Красноярск находится в осаде новой коронавирусной инфекции, горожане привыкли ко всему – к маскам, ограничениям, запретам. Поначалу была паника и страх перед неизвестностью, но весной и в начале лета все знали: если заразился – приедут люди в масках, заберут в госпиталь, вылечат, выпустят (подробнее).