В Красноярске экс-бухгалтера компании «Реставрация», оставившей дольщиков без квартир, будут судить за мошенничество

Стройка была заморожена Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело в отношении экс-бухгалтера строительной компании «Реставрация» направлено в суд. 42-летнюю женщину обвиняют в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Следователи выяснили, что воспользовавшись своим служебным положением, бухгалтер похитила деньги участников долевого строительства. С сентября по октябрь 2018 года она перевела с расчетного счета фирмы на счета подставных организаций более миллиона рублей. А после сняла все эти деньги в банкоматах.

- В настоящее время злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, как раз осенью 2018 года «Реставрация» объявила о своем банкротстве, заверяя при этом, что ответственности с себя не снимает и готова общаться с каждым дольщиком индивидуально. Люди в отчаянии, поскольку деньги они внесли и остались без квартир. Недостроенными остались 10 домов с уже проданными в них квартирами.

В прокуратуре уже утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера СК «Реставрация».

- Ущерб, причиненный преступными действиями злоумышленницы, составил свыше одного миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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Известно, что некоторые дольщики после внесения денег не смогли зарегистрировать свои договоры в Росреестре. Глисков говорит, что краевой минстрой и стройнадзор по каким-то причинам запретили регистрацию сделок. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура. Что касается других обманутых дольщиков, приобретавших квартиры у других организаций, то и тут не все гладко (подробнее).