В Красноярске разгорается скандал с дольщиками компании «Реставрация»

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-08T10:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске разгорается скандал с дольщиками строительной компании «Реставрация». Напомним, в конце сентября крупная строительная компания объявила о своем банкротстве, заверяя при этом, что ответственности с себя не снимает и готова общаться с каждым дольщиком индивидуально. Накануне в Солнечном прошло масштабное собрание дольщиков. Люди в отчаянии, поскольку деньги (и немалые по нынешним временам) они внесли, а дождутся ли своих квартир – неизвестно.

- Понятно, что ситуация катастрофическая: квартиры практически все проданы, деньги с дольщиков собраны, похищены, на достройку не хватает несколько миллиардов, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск депутат Заксобрания Александр Глисков, который пообщался с дольщиками «Реставрации». - Дальше будет банкротство, в рамках которого окончательно станет понятно, какой суммы не хватает. Как себя поведут страховые компании и компенсационный фонд - вопрос открытый. У этих конкретных страховых компаний репутация не очень хорошая, а фонд только в этом году появился и пока ничем себя не зарекомендовал.

Известно, что некоторые дольщики после внесения денег не смогли зарегистрировать свои договоры в Росреестре. Глисков говорит, что краевой минстрой и стройнадзор по каким-то причинам запретили регистрацию сделок. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура.

Что касается других обманутых дольщиков, приобретавших квартиры у других организаций, то и тут не все гладко.

- Закон о выделении земли в обмен на квартиры, за принятие которого я лично бился 3 года, чтобы хотя бы такой инструмент был решения проблемы, пока не заработал, - признал депутат. - Краевой фонд жилищного строительства, на который возлагались надежды, как на оператора этого процесса, пока что свои дома достроить не может.

В скором времени по ситуации с дольщиками «Реставрации», возможно, пройдут слушания в Заксобрании края.