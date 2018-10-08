2018-10-08T10:22:49+03:00
Общество

В Красноярске разгорается скандал с дольщиками компании «Реставрация»

Десятки семей рассчитались с компанией, но на достройку не хватает несколько миллиардов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Александра ГлисковаФото: Александра Глискова
Изменить размер текста:

В Красноярске разгорается скандал с дольщиками строительной компании «Реставрация». Напомним, в конце сентября крупная строительная компания объявила о своем банкротстве, заверяя при этом, что ответственности с себя не снимает и готова общаться с каждым дольщиком индивидуально. Накануне в Солнечном прошло масштабное собрание дольщиков. Люди в отчаянии, поскольку деньги (и немалые по нынешним временам) они внесли, а дождутся ли своих квартир – неизвестно.

- Понятно, что ситуация катастрофическая: квартиры практически все проданы, деньги с дольщиков собраны, похищены, на достройку не хватает несколько миллиардов, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск депутат Заксобрания Александр Глисков, который пообщался с дольщиками «Реставрации». - Дальше будет банкротство, в рамках которого окончательно станет понятно, какой суммы не хватает. Как себя поведут страховые компании и компенсационный фонд - вопрос открытый. У этих конкретных страховых компаний репутация не очень хорошая, а фонд только в этом году появился и пока ничем себя не зарекомендовал.

Известно, что некоторые дольщики после внесения денег не смогли зарегистрировать свои договоры в Росреестре. Глисков говорит, что краевой минстрой и стройнадзор по каким-то причинам запретили регистрацию сделок. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура.

Что касается других обманутых дольщиков, приобретавших квартиры у других организаций, то и тут не все гладко.

- Закон о выделении земли в обмен на квартиры, за принятие которого я лично бился 3 года, чтобы хотя бы такой инструмент был решения проблемы, пока не заработал, - признал депутат. - Краевой фонд жилищного строительства, на который возлагались надежды, как на оператора этого процесса, пока что свои дома достроить не может.

В скором времени по ситуации с дольщиками «Реставрации», возможно, пройдут слушания в Заксобрании края.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новогодний шар своими руками
Новогодние шары на елку - блестящие, матовые, расписные – их столько на новогодних развалах, что глаза разбегаются! Какие взять? А, может, лучше сделать новогодний шар своими руками?! Такого украшения, больше точно ни у кого не будет!
Новости 24
Мужчина, который зверски избил жительницу Дивногорска, задержан
Директора пяти школ Красноярска вошли в тридцатку лучших в России
Следком начал проверку интимной переписки учительницы с 15-летним учеником
В Красноярске на острове Татышев установили мангалы для барбекю
Общественник раскритиковал ремонт Коммунального моста в Красноярске
Правообладатель «Маши и Медведя» засудил за мягкие игрушки мастерицу из Большой Мурты
Красноярский край отправил в Латвию почти 300 тонн ячменя
Волонтеры и спасатели нашли на «Столбах» заблудившихся отца с сыном
В Красноярске хоккеисты «Динамо-Алтай» выиграли международный студенческий турнир
В Красноярске на Базайской за ночь выгорели два частных дома
Кубок края по бодибилдингу и фитнес-бикини достался Марии Макаровой и Михаилу Сазонову
В Красноярске синоптики ожидают аномально теплую рабочую неделю
Авария с байкером на Свердловской спровоцировала пробку до Дивногорска
Человек вместе с автомобилем утонул в Красноярском крае
В Красноярске на «Столбах» пропали отец с 9-летним сыном
В Лесосибирске старушка помчалась спасать сына и лишилась 40 тысяч рублей