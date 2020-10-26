Жителя Хакасии будут судить за то, что уснул в чужом доме Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Аскиза в Хакасии будут судить за то, что уснул в чужом доме. Уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище» расследовал следственный комитет. 38-летний мужчина уверял, что не собирался причинять зла хозяйке дома – она же его знакомая. Но сама женщина так не считает.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск от пресс-службы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, произошло все 11 сентября этого года. Обвиняемый был в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Он шел по улице вечером и решил заглянуть к старой знакомой. Дверь была заперта изнутри – он выломал нижнюю часть двери и пролез на веранду. Затем, когда понял, что и внутренняя дверь жилища заперта, что было сил дернул за ручку и сорвал крючок.

Оказавшись внутри дома, прошел в комнату и лег спать. Хозяйка дома безуспешно пыталась прогнать незваного гостя. И только когда пригрозила, что вызовет полицию, он убрался восвояси. Видимо, это не в первый раз, когда подозреваемый нарушает ее покой, поэтому она и сообщила правоохранителям, попросив их оградить ее от мужчины.