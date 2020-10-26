В Красноярском крае под суд отправили уклониста Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Лесосибирске завели уголовное дело на молодого человека по уклонению от призыва на военную службу. Расследование уже завершено, дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение в городской суд.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевом следкоме. 22-летний обвиняемый весной этого года прошел медицинскую комиссию, которая постановила: годен к службе. Парень получил повестку и должен был в июне явиться на призывной пункт, однако не сделал этого. Видимо, были личные соображения на этот счет. Весомых аргументов и законных оснований на отсрочку не имел. Налицо – злостное уклонение от исполнения воинского долга.

Кстати, наказание по ч.1ст.328УК РФ, которую ему инкриминируют: штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.