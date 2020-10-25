В Красноярске пьяный водитель на чужой машине снес светофор

Первый снег на дорогах стал причиной многих аварий этого воскресного дня. Фото: Мария ЛЕНЦ

Авария произошла утром в воскресенье на перекрестке улиц Октябрьская и Взлётная. И попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что водитель даже не пытаясь повернуть, едет прямо и сбивает светофор.

К счастью, авария произошла утром выходного дня, когла городские дороги свободны, и пешеходов мало. Поэтому пострадал только светофор. «Светофор – герой, спас чьи-то жизни», - пишут в комментариях красноярцы.

В машине в этот момент находился 33-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, который отказался от медицинского освидетельствования. Его доставили в отделение полиции. И разбираться есть с чем. Хотя у мужчины были водительские права, документов на темный универсал марки «Honda» у него не оказалось. Предстоит выяснить, чья это машина и каким образом она оказалась под управлением постороннего человека.

В ГИБДД напоминают, горожане могут сообщать о нетрезвых водителях на телефон «синей линии» по номеру: 263–10–19.