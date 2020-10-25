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Каждое воскресенье в приюте для собак "Алькин Дом" - день открытых дверей!

Если вы любите собак и у вас есть немного свободного времени, то вы можете приехать, заранее позвонив по тел. 8913-534-41-00 (Марина). Кстати, можно приезжать и в любой другой день.

Сейчас здесь много щенят, дети будут рады с ними поиграть, и позитивное настроение на весь день гарантировано.

Чем можно помочь, и это сделать совсем нетрудно.

Здесь жизненно необходимы уже ненужные вам вещи:

-пеленки, старое постельное белье;

-старая теплая одежда, одеяла;

-игрушки;

- сухой корм, консервы;

- материальная помощь для покупки лекарств, вакцинации, стерилизации и пр.

В приют для собак нужно приезжать в простой одежде, хвостатые очень любят обниматься и целоваться и могут испортить вам дорогую одежду.

Конкретно

Приют "Алькин Дом" Красноярск

тел 7913 534 41 00