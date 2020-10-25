Фото vk.com/alkindomkrsk
Каждое воскресенье в приюте для собак "Алькин Дом" - день открытых дверей!
Если вы любите собак и у вас есть немного свободного времени, то вы можете приехать, заранее позвонив по тел. 8913-534-41-00 (Марина). Кстати, можно приезжать и в любой другой день.
Сейчас здесь много щенят, дети будут рады с ними поиграть, и позитивное настроение на весь день гарантировано.
Чем можно помочь, и это сделать совсем нетрудно.
Здесь жизненно необходимы уже ненужные вам вещи:
-пеленки, старое постельное белье;
-старая теплая одежда, одеяла;
-игрушки;
- сухой корм, консервы;
- материальная помощь для покупки лекарств, вакцинации, стерилизации и пр.
В приют для собак нужно приезжать в простой одежде, хвостатые очень любят обниматься и целоваться и могут испортить вам дорогую одежду.
Конкретно
Приют "Алькин Дом" Красноярск
тел 7913 534 41 00