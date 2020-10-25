Из Красноярска впервые можно улететь в Занзибар

Почему бы и не Танзания? Отдыхать везде хорошо! Фото: Мария ЛЕНЦ

Такого не было никогда, чтобы из Красноярска можно было улететь прямиков в Африку, в Занзибар! Однако в расписании международного аэропорта Емельяново такой рейс уже значится.

Первый рейс назначен на 13 ноября, рейсы будет выполнять авиакомпании Royal Flight и AZUR air.

Полеты планируются один раз в 11 дней самолетом Boeing 767–300. Это будут чартерные рейсы совместно с туристическими компаниями.

Осталось узнать, зачем красноярцам лететь в Танзанию. Судя по ценам на отдых, это недешево. Цена на недельные туры в Занзибар начинаются от 120 тысяч на двоих. Лететь - почти 14 тысяч километров. В сравнении с популярными среди россиян странами это и далеко, и дорого.

Эта страна должна понравиться любителям экзотики и активного отдыха. Здесь находится самая высокая гора Африки — Килиманджаро.