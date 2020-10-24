Врачи детской больницы просят красноярцев помочь с транспортом

Медики опубликовали призыв о помощи Фото: соцсети

Сообщение с просьбой о помощи от врачей Детской больницы №8 (ул. 40 лет Победы, 14, микрорайон «Солнечный») появилось в Instagram медучреждения. Медики просят красноярцев помочь с выездами на вызовы.

«Сезон простуд, гриппа и конечно же такая инфекция, как COVID-19 внесли свои коррективы в нашу с Вами жизнь. Для того, что бы мы могли осуществить выезд врачей на дом к больным вовремя, нам необходима Ваша помощь и поддержка. Если у Вас есть машина и Вы хотите оказать помощь медикам, хотя бы пару часов в день, напишите нам в Директ и оставьте свои данные ФИО и номер телефона. Помогите нашим детям!».

Медики пообещали, что после вызовов машину продезинфицируют, а самого владельца обеспечат средствами индивидуальнои защиты.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, многие добровольцы уже откликнулись. Они готовы помочь медикам с транспортом.

В комментариях было много жалоб на то, что до больницы не дозвониться и очень сложно вызвать врача.