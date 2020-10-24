«Хотел всех напугать»: житель Абакана угрожал взорвать баллон с газом у себя в квартире

сотрудники спецслужб обследовали помещение Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В первом часу ночи на единый номер «112» поступило сообщение о готовящемся взрыве в одном из домов на улице Буденного в Абакане. Информация была передана в спецслужбы.

Взорвать баллон с газом у себя в квартире грозился пьяный 35-летний мужчина. Дома он находился один. В полиции он пояснил: «Из-за семейных проблем хотел всех напугать и наказать себя».

- Помещение было обследовано кинологом со служебно-розыскной собакой, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Хакасии. - Предметов, схожих по запаху с взрывчатыми веществами, какое-либо взрывное устройство обнаружены не были. Газобаллонное оборудование в квартире отсутствовало.

ЧП произошло еще 7 октября, но о нем стало известно только сегодня, 24 октября.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений). Ему грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до трех лет.