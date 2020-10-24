В Красноярске в правобережном отделении онкодиспансера заработает резервный ковидный госпиталь

Госпиталь готов к приему пациентов Фото: министерство здравоохранения края

В краевом онкодиспансере заработает инфекционный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Возглавит его врач-онколог отделения онкоурологической хирургии Иван Табарин. Два отделения (в каждом из них по 50 коек, к которым подведут кислород) будут принимать пациентов с COVID-19 в отдельно стоящем корпусе на Московской, 30. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Для пациентов с коронавирусом выделено 100 коек Фото: министерство здравоохранения края

Подготовиться к открытию госпиталя сотрудникам онкодиспансера удалось в короткие сроки. За несколько дней здесь выполнили разграничение красной, желтой и зеленой зон, а также оборудовали отдельные входы и выходы для зараженных и выздоровевших пациентов и для персонала. Сейчас весь персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Оборудована экстренная операционная и две палаты интенсивной терапии – по шесть коек в каждой.

Пенсонал обеспечен средствами индивидуальной защиты Фото: министерство здравоохранения края

- Персонал для работы в госпитале уже набран, все будущие сотрудники прошли необходимое обучение и получили сертификаты, - рассказали «Комсомольской правде» - Красняорск в пресс-службе краевого онкодиспансера. - Планируется, что в госпиталь будут переводить на долечивание пациентов с коронавирусной инфекцией из базовых инфекционных госпиталей. Первых пациентов примут в понедельник, 26 октября.

Добавим, что плановая помощь в онкологическом диспансере будет и дальше оказываться в обычном режиме. Хирургическое и радиотерапевтическое лечение, а также противоопухолевая лекарственная терапия будет проводиться пациентам в корпусах на 1-й Смоленской, 16.

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