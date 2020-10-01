Ковидный госпиталь снова откроют в общежитии на Рокоссовского в Красноярске. Фото: оперативный штаб Красноярского края.

В общежитии на улице Рокосовского в Красноярске снова развернут инфекционный госпиталь. Об этом сообщает телеканал «Енисей» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Красноярского края Марину Бичурину.

Напомним, по данным оперативного штаба на 1 октября 2020, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае преодолело порог в 20 тысяч. Темп прироста за последние несколько дней вырос с 0,5 до 0,6%. Правительство региона продлило ограничительные меры: жители обязаны носить защитные маски и держать социальную дистанцию.

Также принято решение ввести дополнительные койки из резерва. По словам Марины Бичуриной, фонд базовых инфекционных госпиталей заполнен больше чем на 80%. За счет как больных COVID-19, так и пациентов с другими диагнозами.

Чтобы «разгрузить» ситуацию, решили опять развернуть госпиталь на Рокоссовского в Зеленой Роще. «Там можно ввести 450 коек, но пока по максимуму открывать его не будем. Нужно следить за ситуацией и оперативно реагировать», подчеркнула заместитель министра здравоохранения.