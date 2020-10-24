В Красноярске только с одной незаконной свалки вывезли 140 грузовиков с мусором

Отходы вывозили грузовика Фото:vk.com/krasnoyarskrf

В Центральном районе Красноярска продолжают бороться с незаконными свалками. В этом году на вывоз мусора там потратили уже 4,1 миллионов рублей. В городской администрации отметили, что на эти можно было, например, обновить еще один двор. Но, увы. Деньги пошли на другое.

Всего подрядная организация вывезла 3 тысячи кубометров отходов, которые скопились на 23 незаконных свалках. Самым крупным объектом оказался мусорный полигон в Кразовском микрорайоне. Здесь накопилось 1 420 кубометров мусора. Для понимания – это 140 КАМАЗов крупногабаритного и строительного мусора. Расчистка этого участка все еще не закончена.

Несанкционированная свалка Фото: vk.com/krasnoyarskrf

- Сложность заключается и в том, что здесь пока нельзя установить камеры видеонаблюдения – нет технической возможности, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе мэрии. - Однако виновных в образовании нескольких свалок выявить все же удалось.

С начала года за незаконное складирование отходов административное наказание получили 27 жителей, 3 должностных лица и 10 организаций Центрального района. Общая сумма штрафов – 418 тысяч рублей. Вычислить нарушителей удалось, в том числе благодаря работе камер видеонаблюдения.