В Красноярске появится тактильный сквер для незрячих. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске на правобережье, в переулке Водометном, появится тактильный сквер для незрячих. Его обустройство предусмотрено в программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске». В этом сквере будут созданы все условия, чтобы жители города с нарушениями зрения смогли почувствовать комфорт и уют, отдохнуть и приятно провести время, пообщаться друг с другом и позаниматься спортом.

На площади 0,9 гектаров уложат тротуары, обустроят гравийные дорожки, тактильные плиты и древесные настилы. В центральной части сквера оборудуют интерактивную сцену, зрительный зал, информационный стенд и экспо для выставок. По периметру высадят живую изгородь, - сообщают «ТВК Красноярск».

Остается добавить, что строительство сквера пройдет в два этапа. Все, что перечислено выше – будет сделано уже в следующем году. А в 2022-м благоустройство продолжится: там установят спортивные и детские игровые площадки, уголок для интеллектуальных игр, обустроят аллеи «Светлячков» и «Ароматов».

Сейчас физкультурой в городе занимаются более 400 тысяч человек в возрасте от 3 до 79 лет. Это 44 процента от населения города. Среди них - в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья.