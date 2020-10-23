В Красноярском крае десятиклассника задержали за рулем отцовской «Ауди» Фото: Мария ЛЕНЦ

В районном центре Курагино минувшей ночью наряд дорожно-патрульной службы задержал десятиклассника, который катался по поселку на иномарке. Молодой человек не сразу остановился на требование дорожной полиции, чем добавил проблем на свою голову. Погоня длилась несколько минут и закончилась на соседней улице.

Выяснилось, что водитель был пьян – алкотест показал 0,755 мг/л (штраф 30 тысяч). Плюс отсутствие водительских прав, ему ведь всего 16 лет (это еще 30 тысяч рублей штраф). Плюс неподчинение законным требованиям сотрудникам полиции (это еще штраф до 800 рублей).

И наконец, где взял машину? У отца и без разрешения. С отцом у подростка будет отдельный разговор. А пока родителю также придется ответить за административное правонарушение – это еще 30 тысяч рублей штрафа за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и без водительских прав