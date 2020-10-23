Газпромбанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам

Газпромбанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту наличными на 1 п.п. Теперь она составляет 5,9 % годовых, применяется к суммам от 1,5 млн до 5 млн рублей и действует при условии личного страхования заемщика.

Оформить заявку на потребительский кредит можно на сайте, в мобильном приложении «Телекард 2.0» и в отделениях Газпромбанка.

Остальные процентные ставки остаются без изменений. Они варьируются в зависимости от суммы кредита.

При отсутствии страхования жизни и здоровья заёмщика по всем ставкам применяется надбавка 6-7 п.п. в зависимости от категории клиента.

Подробнее с условиями по программам потребительского кредитования в Газпромбанке можно ознакомиться здесь.