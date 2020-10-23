В Красноярском крае задержали подозреваемого в зверском убийстве женщины. Фото: пресс-служба полиции Железногорска

В Железногорске полицейские по горячим следам раскрыли особо тяжкое преступление – благодаря дактилоскопической экспертизе. Сработали оперативно. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Накануне в одной из квартир Железногорска обнаружили тело 49-летней женщины, со следами избиения, которые, предварительно стали причиной ее смерти. Прибывшая на место оперативная группа первым делом опросила соседей. Те рассказали, что погибшая жила с мужчиной. Но в квартире не нашли никаких следов 51-летнего сожителя. Он стал подозреваемым номер один.

Эксперты-криминалисты обнаружили отпечатки пальцев нескольких человек. Дактилоскопическая экспертиза помогла установить личность одного из гостей. И когда оперативники нагрянули к нему в квартиру, там и нашли сожителя погибшей женщины. Как выяснилось, заметая следы, он перевез свои немногочисленные вещи к приятелю. Но не помогло – в настоящее время он задержан и помещен под арест.