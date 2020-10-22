Шел на антирекорд: житель Красноярска накопил 116 автоштрафов на 128 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска, видимо, решил поставить антирекорд – накопил 116 штрафов на общую сумму более 128 тысяч рублей. И останавливаться на достигнутом не собирался. Он спокойно ездил по улицам города на своем «Ниссане». Пока на днях не попался на глаза сотрудникам ГИБДД, которые устроили рейд в Советском районе.

Мужчина остановился, когда его попросили, предъявил документы. Но чего он не ожидал, как это судебных приставов рядом с госавтоинспекторами. Пробили по базе – и весь список исполнительных производств высветился на мониторе. У нарушителя спросили, будет ли он оплачивать штрафы на месте? Таких денег у него с собой не было.

Так что машину отбуксировали на спецстоянку, а владелец домой направился пешком. Чтобы вернуть иномарку, ему теперь предстоит не только оплатить все штрафы, но и исполнительских сбор в размере более 100 тысяч рублей. Иначе через 10 дней «Ниссан» выставят на торги в счет погашения задолженности.