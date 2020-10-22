Красноярцам предлагают поездки в плацкартном вагоне со скидкой в 40 % Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажирам Красноярской железной дороги предлагают поездки в плацкартных вагонах со скидкой 40%. Предложение действует на верхние места (34, 36), а также верхние боковые места (с 38 по 54). Оформить билеты со скидкой можно не позднее, чем за три дня включительно до даты отправления поезда. Акция продолжится почти до конца года – до 24 декабря, на поезда дальнего следования.

Есть одно «но» - условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров. Более подробная информация о действующих акциях доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

В КрасЖД напоминают, что в поездах дальнего следования принимаются меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Не менее четырех раз в сутки там проводится уборка вагона с дезинфицирующими средствами. Есть бесконтактные термометры, температуру пассажирам измеряют не реже двух раз в сутки. Ну, а самим путешественникам нужно соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.