В Красноярске замначальника колонии продал налево 85 мешков муки. Фото: пресс-служба краевого следкома

В Красноярске заместитель начальника исправительной колонии (теперь уже бывший) в скором времени отправится под суд за то, что продал налево 85 мешков муки. Подробности этой истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Началось все с того, то весной 2019 года обвиняемый заметил в пекарне исправительного учреждении излишки муки разных сортов. Из нее выпекали хлеб для содержащегося тут контингента. Итого – 85 мешков. Как они образовались, эти излишки, это другая история. Он дал указание своей подчиненной – заведующей столовой – перевезти муку из пекарни на хозяйственный двор.

Затем договорился с одним фермером, тот согласился купить всю муку за полцены. С апреля по июль она была вывезена. За все обвиняемый получил 31 тысячу рублей, хотя сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Фермер при этом неплохо заработал, перепродав муку в одну из пекарен города.