Житель Красноярского края не согласился с приговором за «любовь» с 13-летней девочкой Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Березовского района оспорил приговор, который получил за противозаконную любовь. Ему показалось слишком суровым наказание: за что? Насилия ведь не было, все же по взаимному согласию. Как оказалось, в Уголовном кодексе и за «взаимное согласие» есть статья – все дело в возрасте.

История эта произошла в 2018 году, рассказали Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда. Молодому человеку тогда был 21 год. Познакомился со школьницей, ей всего 13. Закрутился бурный роман. Своих лет девочка не скрывала, да и не смогла бы. Между ними произошла близость, потом второй раз, третий. Когда об этом стало известно, следком возбудил уголовное дело.

- Свою вину осужденный признал и с обвинением согласился полностью, что позволило удовлетворить его ходатайство о вынесении приговора в особом порядке судебного производства. Но подсудимый и его адвокат не согласились с приговором в части назначения срока наказания, посчитав, назначенное наказание чрезмерно суровым.

Краевой суд убедился, что коллеги их района правильно квалифицировали действия осужденного. Единственное замечание: не учли смягчающего обстоятельства – молодой человек активно сотрудничал со следствием. Поэтому снизили срок. Теперь он составляет 4,5 года колонии общего режима.