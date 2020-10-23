Почтовый автопарк Красноярского края пополнился новыми автомобилями

18 новых автомобилей LADA Largus вышли на маршруты Красноярска. Новые машины задействованы на внутригородских маршрутах и для курьерской доставки EMS-отправлений по Красноярску.

Грузоподъемность каждого автомобиля составляет 725 кг. Новые автомобили по своим техническим характеристикам адаптированы под перевозку почтовых отправлений. Они окрашены в фирменный для Почты России ярко-синий цвет и оснащены белыми проблесковыми маячками и сиреной, сигнализацией с обратной связью, системой ГЛОНАСС и дополнительными комплектами зимних шин. В автомобилях установлены кондиционеры, аудиосистемы и другие опции.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки растет спрос на услуги курьерской доставки. Новые автомобили Почты России – это не только комфорт для водителей, это еще и скорость, высокое качество и надежность доставки. Теперь по городу будут доставлять и забирать почтовые отправления 24 курьерских автомобиля», – рассказала начальник участка курьерской доставки УФПС Красноярского края Ирина Андреева.

Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно, не выходя из дома: через сайт Почты России, в мобильном приложении или по бесплатному номеру курьерской службы EMS – 8 800 2005 055. По приезде сотрудник оформит отправку и примет оплату. Все экспресс-отправления регистрируются, статус доставки и вручения легко отследить. Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис.