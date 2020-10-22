В Красноярске в переулке Водометный появится тактильный сквер

Проект сквера Фото: администрация города

Новое место отдыха обустроят между улицами 60 лет октября и Свердловская, рядом с Обществом слепых. Строительство сквера включено в проект муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Если программу примут на сессии, то уже в 2021 году на правобережье начнется строительство нового тактильного сквера «Светлый» для людей с нарушениями зрения.

Выглядит все красиво Фото: администрация города

Подрядчики благоустроят территорию на площади 0,9 гектаров: уложат тротуары, обустроят гравийные дорожки, тактильные плиты и древесные настилы. В центральной части сквера оборудуют интерактивную сцену, зрительный зал, информационный стенд и экспо для выставок. По периметру территории высадят живую изгородь.

Строительство сквера пройдет в два этапа. В 2022 году благоустройство продолжится: установят спортивные и детские игровые площадки, уголок для интеллектуальных игр, обустроят аллеи «Светлячков» и «Ароматов».

Так скоро здесь будет Фото: администрация города

Отметим, что проект нового тактильного сквера был разработан еще в 2019 году. В 2021 году в бюджете города на строительство нового места отдыха предусмотрено 10 миллиона рублей.