Красноярский суд переводит процессы в закрытый режим
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярский краевой суд переводит процессы на закрытый режим. Теперь в заседаниях смогут участвовать только непосредственные участники – свидетели, потерпевшие, подозреваемые, адвокаты. Такие меры вводятся вновь из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом, сообщает 1-Line со ссылкой на пресс-службу краевого суда.
Ограничения вступили в силу с сегодняшнего дня, 22 октября. Приостановлен и личный прием граждан. Чтобы подать документы, придется воспользоваться либо интернет-приемной суда, либо направить их обычной почтой.
Также распределились поток входящих в здание. Сотрудники – со стороны проспекта Мира, частники процессов – со стороны улицы Карма Маркса. Социальная дистанция, маски, антисептики – это обязательно.
Добавим, что в начале этой недели отказались от личного приема документов в 19-ти судах края:
- Железнодорожный районный суд Красноярска,
- Советский районный суд Красноярска,
- Свердловский районный суд Красноярска,
- Октябрьский районный суд Красноярска,
- Минусинский городской суд,
- Железногорский городской суд,
- Зеленогорский городской суд,
- Лесосибирский городской суд,
- Манский районный суд,
- Курагинский районный суд,
- Иланский районный суд,
- Канский районный суд,
- Канский городской суд,
- Рыбинский районный суд,
- Березовский районный суд,
- Шарыповский городской суд,
- Боготольский районный суд,
- Дивногорский городской суд.