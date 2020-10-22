Красноярский суд переводит процессы в закрытый режим Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд переводит процессы на закрытый режим. Теперь в заседаниях смогут участвовать только непосредственные участники – свидетели, потерпевшие, подозреваемые, адвокаты. Такие меры вводятся вновь из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом, сообщает 1-Line со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Ограничения вступили в силу с сегодняшнего дня, 22 октября. Приостановлен и личный прием граждан. Чтобы подать документы, придется воспользоваться либо интернет-приемной суда, либо направить их обычной почтой.

Также распределились поток входящих в здание. Сотрудники – со стороны проспекта Мира, частники процессов – со стороны улицы Карма Маркса. Социальная дистанция, маски, антисептики – это обязательно.

Добавим, что в начале этой недели отказались от личного приема документов в 19-ти судах края:

- Железнодорожный районный суд Красноярска,

- Советский районный суд Красноярска,

- Свердловский районный суд Красноярска,

- Октябрьский районный суд Красноярска,

- Минусинский городской суд,

- Железногорский городской суд,

- Зеленогорский городской суд,

- Лесосибирский городской суд,

- Манский районный суд,

- Курагинский районный суд,

- Иланский районный суд,

- Канский районный суд,

- Канский городской суд,

- Рыбинский районный суд,

- Березовский районный суд,

- Шарыповский городской суд,

- Боготольский районный суд,

- Дивногорский городской суд.