В Туве нетрезвая женщина водитель укусила инспектора ГИБДД и пустилась в бега Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Кызыла женщина-водитель укусила инспектора ГИБДД и попыталась сбежать. Но от наказания – не убежишь. Произошло это в минувший понедельник 19 октября. Дорожные полицейские остановили иномарку Mazda Familia, за рулем которой находилась 22-летняя местная жительница. Стали проверять документы и заметили, что девушка ведет себя странно, плюс запах алкоголя. От алкотеста она отказалась.

Когда стали составлять протокол, девушка повела себя неадекватно – она набросилась на полицейского, а потом попыталась скрыться. Пришлось применить к ней физическую силу – догнали и доставили в отделение.

Помимо езды в состоянии алкогольного опьянения и невыполнения требований сотрудника полиции – это все административные правонарушения – девушку, вероятно, ждет еще и уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Материалы переданы в Следственный комитет России по Республике Тыва, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинской полиции.