Житель Хакасии заправлял триммер и случайно сжег своего друга Фото: Мария ЛЕНЦ

В хакасском городе Саяногорске мужчина случайно поджег своего друга. Термические травмы оказались настолько обширными, что пострадавший скончался, не приходя в сознание. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия в начале июля этого года два приятеля приехали из Черногорска в Саяногорск на заработки. Одному 33 года, второму 30. Жили в доме на Береговой, по соседству стоял другой дом, где они занимались отделкой. 11 июля приятели затеяли застолье с алкоголем. Перебрав, старший уснул тут же. А его товарищ принялся заправлять бензином триммер для травы, при этом разлил бензин на одежду и пол.

Рядом топилась печь, обвиняемый приблизился к ней – одежда загорелась. Заметался – загорелся весь дом. При этом сам обвиняемый сумел спастись, получил относительно легкий ожог. А вот его спящий товарищ – 90% поверхности тела. Несмотря на усилия врачей он скончался спустя две недели.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд на рассмотрение.