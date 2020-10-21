Красноярский «Енисей» открыл счет и забил гол «Спартаку» во втором тайме. Фото: ФК "Енисей"

Футболисты красноярского «Енисея» открыли счет в сегодняшнем игре, 21 октября, с московским «Спартаком». В эту минуту на Центральном стадионе проходит матч группового турнира Кубка России. Первый тайм, несмотря на целую череду острых моментов и ярких атак, закончился с сухим счетом 0:0. И вот на 47-й минуте игрок «Енисея» Лескано остался один перед воротами соперника и пробил по ним после классного прохода Глушкова и паса от него. Сверхбыстрый получился гол.

Напомним, что до этой встречи в первом туре «Спартак» обыграл «Родину» с большой разницей в счете - 5:1, а «Енисей», после двухнедельного режима самоизоляции, во втором туре проиграл на выезде «Родине» - 0:3. Каким же будет итог этой встречи?

Добавим, что матч проходит при полупустых трибунах – из требований коронавирусной безопасности. Желающих посмотреть игру вживую было много и болельщики до последнего надеялись найти билет на стадион. Кому не повезло, сейчас активно болеют за своих фаворитов по интернет-трансляциям.