В Красноярском крае бухгалтер подделывала расчетные ведомости на своих коллег Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае бухгалтер предприятия подозревается в мошенничестве с заработными платами своих коллег. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, дело происходило в Ачинске, в одной из местных компаний.

Женщина в силу своих должностных обязанностей считала заработную плату и составляла расчетные ведомости. Придумала схему, как можно на этом «заработать». Она подготовила фиктивные расчетные ведомости на различного вида выплаты и компенсации работникам, но их самих об этом не уведомила. После того, как работодатель выдавал бухгалтеру деньги на выплаты, она подделывала подписи работников в платежных ведомостях. Деньги, соответственно, забирала себе. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 170 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование окончено, материалы уголовного дела направлены в суд, - сообщили в пресс-службе полиции.