В Красноярске рассказали, в чем причина роста заболеваемости коронавирусом

Во время "Прямой линии" прозвучали актуальные для многих вопросы Фото: администрация города

21 октября в редакции газеты «Городские новости» прошла «прямая линия», посвященная профилактическим мероприятиям, направленным на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции и методам защиты от него.Эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Красноярском крае на самом деле напряженная.

- С начала сентября суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией возрос в два раза, - рассказала Татьяна Кострыкина, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. - На сегодняшний день в крае зарегистрировано более 23600 заболеваний новой коронавирусной инфекцией. И в последние 7 дней регистрируем более 200 заболевших, около 40 процентов – жители Красноярска. Это связано с тем, что жители не соблюдают превентивные меры и социального дистанцирования. У населения отмечено снижение настороженности, пренебрежительное отношение к соблюдению масочного режима.

Носить или не носить маски? Позиция Управления Роспотребнадзора однозначна: соблюдение масочного режима и всех превентивных мер является основным мероприятием, направленным на разрыв механизма передачи инфекции.

А что в школах? Многие учебные учреждения отправили на досрочные каникулы.

- Дистанционное обучение - это тоже процесс обучения, - пояснила Татьяна Ситдикова, руководитель главного управления образования администрации Красноярска. – Директор принимает решение, переходить на него или нет. Основания для этого – постановление и предписание Роспотребнадзора, которое устанавливает контактные лица и срок удаленного обучения. По поводу каникул досрочных также решения принимают школы, но согласовывают их с министерством образования. Статистика постоянно меняется. Если с 1 сентября более чем в 60 школах были завершены карантины, полностью или в отдельно классах, то на прошлой неделе вышли из режима карантина 30 классов в 25 школах. Зато в 17 учреждениях 26 классов ушли на режим дистанционного обучения. В пяти школах только начальная школа ушла на досрочные каникулы. Каждая ситуация рассматривается индивидуально.

В завершении «прямой линии» специалисты представленных ведомств добавили, что принимаются все необходимые меры, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку.