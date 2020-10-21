Жители Красноярского края переплатили за вывоз мусора 43,3 миллиона рублей: заведено уголовное дело

Жители Красноярского края переплатили за вывоз мусора 43,3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края переплатили за вывоз бытового мусора 43,4 миллиона рублей. К такому выводу пришли краевая прокуратура: по результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий региональным органом тарифного регулирования. Сразу обозначим, что нарушения были замечены не в целом по региону, а в одной из технологических зон.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, тариф на коммунальную услугу был утвержден министерством тарифной политики края без предварительного анализа затрат регионального оператора. Выходит, никто перед этим не проверял, во сколько обходится сбор бытовых отходов, транспортировка до мест захоронения и так далее. Получается, тарифы на коммунальную услугу были завышенными, что существенно нарушило права потребителей.

Материалы проверки была направлены в следственный орган, там и возбудили уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры.